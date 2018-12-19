نوال الزغبي تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد مطلع 2019

أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر "تويتر" طرحها أولى أغاني ألبومها الجديد، قريبًا، ولم تكشف أي تفاصيل عن أغنية الألبوم، الذي من المنتظر أن يتم طرحه كاملًا في شهر يناير المُقبل.





وكانت "نوال"، قد سلمت "ماستر" ألبومها الجديد إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات المنتجة له؛ وذلك بعد الانتهاء من تسجيله، ليدخل مرحلة الطبع قبل الطرح رسميًا، وتوزيعه في سوق الـCD.





ويعد الألبوم، هو أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات.





ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغاني منوعة، بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة عليه.