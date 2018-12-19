قرار وزاري.. تحويل فصول كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة إلى "مستقلة"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بالموافقة على تحويل فصول كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة الملحقة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، جامعة الأزهر، إلى كلية مستقلة.





كما أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بإضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات من أجل تحقيق أهدافها المجتمعية.





وتضمن القرار، عدم جواز الحجز على أموال تلك المؤسسات كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها، وإضفاء صفة النفع العام على عدد من الكيانات الأهلية بمحافظة القاهرة هي: مؤسسة "نبني للتنمية"، وجمعيتي " نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع" بمنطقة النزهة، و"جنات الخلود الخيرية" بمنشأة ناصر.





وفى محافظة قنا، قرر رئيس الوزراء إضفاء صفة النفع العام على جمعيتى "تنمية المجتمع" بأولاد عتمان، مركز نجع حمادى، و"الحياة للعلوم والخدمات الصحية"، بينما شمل القرار جمعيتى "نشاط أمهات الشرقية، و"فجر الإسلام لتنمية المجتمع" فى محافظة الشرقية، وإضفاء صفة النفع العام على جمعية "الدعوة المحمدية لتنمية المجتمع" بقرية النصارية، مركز أبشواي، محافظة الفيوم، وجمعية "السويس بلدي الخيرية" بمنطقة الأربعين بالسويس، وجمعية "السادة الأشراف العباسيين الهاشميين الخيرية" بمنشأة العماري بالأقصر، وجمعية "بداوي الخيرية لرعاية مرضى الكلى" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجمعية "البدر الخيرية الإسلامية" بكفر طنبول القديم، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.