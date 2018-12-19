اليوم.. انطلاق المؤتمر الوطني لرعاية الأطفال برعاية "التضامن"

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الوطني الأول لرعاية الأطفال والذي تنظمه مؤسسة اجاويد الخير للأعمال الخيرية بالإسكندرية، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، تحت عنوان "نحو إطار عمل فعال لدور الرعاية 15 متحدث محلي وعالمي"، حيث سيتم تخصيص اليوم الأول للمتحدثين ومناقشتهم في الموضوعات المطروحة، أما اليوم الثاني فسيتم تخصيصه لورش العمل والتي تنقسم إلى ثالث مسارات سيعلن عنها خلال المؤتمر.





ويأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع المجتمع المدني للوصول لأفضل الحلول للمشكلات التي تؤرق مجتمعنا وعلى رأسها فاقدي الرعاية الأسرية بكافة صورها والوصول لأفضل الحلول، متوقعا حضور ما يزيد عن 255 مشارك في رفع الوعي بهذه القضية الحيوية، بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية يومي 19 و20 ديسمبر.





ويشمل المؤتمر أربعة محاور هي التشريعات والسياسات المنظمة لدور الرعاية، البرامج والمؤهلات اللازمة للعاملين بدور رعاية الأطفال، دور الإعلام في دعم الجهود الوطنية في قضية الأطفال مستحقي الرعاية، وقصص نجاح في إدارة دور الرعاية، ومن ضمن المتحدثين الرئيسين سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي ستعرض جهود الوزارة في ملف الطفولة وحسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي.





وتحضر البروفيسورة جنيفر دافيدسون من مركز التميز للرعاية باسكتندا، والدكتورة ويندي شوتين من جامعة بورتسميث بانجلترا والدكتورة سام وارنر من مؤسسة باسبكان للعاملين في مجال رعاية الأطفال باسكتلندا والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضو المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للإعلام، والدكتور وسيم السيسي أستاذ المصريات وعضو لجنة ال 50 للدستور، والعميد دكتورة هبة أبوالعمايم منسق برنامج حماية الأطفال بلامأوي بوزارة الداخلية والمستشار أحمد إسماعيل الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد القماري المستشار القانوني بوزارة التضامن الاجتماعي.





كما يحضر نخبة من العاملين في نفس المجال من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووزارة التضامن، وممثلون عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنسية ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية.