مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد كاشيما انتلرز 19-12-2018 يلا شوت كورة لايف

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر عامين لملاقاة نظيره فريق كاشيما أنتِلرز الياباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الإسبانية وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكاشيما.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وكاشيما في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما

موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر عامين لملاقاة نظيره فريق كاشيما أنتِلرز الياباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وكاشيما تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما، سوف تكون مباراة ريال مدريد وكاشيما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وكاشيما منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وكاشيما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام نظيره فريق كاشيما أنتِلرز في إطار مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التأهل إلى الدور النهائي من عمر المسابقة في إطار سعيه للحفاظ على لقب المونديال للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يعلم جيداً أن الفوز بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، سوف تكون مختلفة تماماً عن أي نسخة سابقة فاز بها في السنوات الماضية، وذلك بسبب الوضعية المضطربة التي يعيشها الفريق الملكي منذ مطلع الموسم الحالي على جميع المستويات.

ولم ينعم فريق ريال مدريد بالهدوء أو الاستقرار على الإطلاق منذ الصيف الماضي تحديداً، حيث كانت البداية من خلال رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن صفوف النادي الملكي بصورة مفاجئة لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل رحل أيضاً بعده بفترة قليلة عن صفوف النادي الملكي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي ترك فراغاً كبيراً للغاية داخل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي، علماً بأن ذلك قد اتضح بصورة جلية مع مرور الأسابيع في الموسم الحالي وخاصة في المباريات الكبيرة.

وحينما اعتقد الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن تعويض الجماهير الملكية من خلال تعيين الإسباني جولين لوبيتيجي كمدرباً لفريق ريال مدريد، خاب ظنه بشكل كبير مما جعله يُقيل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي في نهاية المطاف.

وأخيراً تم تعيين الأرجنتيني سانتياغو سولاري كمدرباً للفريق الملكي، على أمل أن يُكرر نفس ما فعله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع فريق ريال مدريد، وخاصة وأن كلاً منهما قد توليا تدريب فريق الشباب في النادي الملكي قبل الصعود من أجل تدريب الفريق الأول مباشرة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام نظيره فريق كاشيما أنتِلرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.



