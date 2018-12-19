عاجل.. ليفربول يكافئ محمد صلاح بطريقة مميزة

حرص نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على نشر فيديو لنجوم الفريق في اليوم العالمي للغة العربية.

ليفربول يكافئ محمد صلاح بطريقة مميزة

وكتب النادي بعض العبارات التي تصف نجوم الفريق باللغة العربية، " كالمنقذ والعملاق والعقل المدبر والقناص والقائد، وعلقت على هدف صلاح "بالمبدع"، ليختم الموقع الفيديو ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، "إن الذي ملأ اللغات محاسنا.. جعل الجمال وسره في الضاد".

واستعاد "الريدز" صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى برصيد 45 نقطة، متفوقا على منافسه الأول بطل البريميرليج مانشستر سيتي بنقطة واحدة.

ويحتفل العالم بيوم اللغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام تخليدا للقرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وكان محمد صلاح قد أثار حالة من الجدل يوم أمس، بعدما انتشر مقطع فيديو لجلسة تصوير لمحمد صلاح لصالح واحدة من أكبر مجلات الموضة، والتى اختارت صلاح ليكون وجهة أو "موديل" لها