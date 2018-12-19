رئيس الوزراء يصدر قرارا عاجلا

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بإضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات من أجل تحقيق أهدافها المجتمعية.

وتضمن القرار، عدم جواز الحجز على أموال تلك المؤسسات كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها، وإضفاء صفة النفع العام على عدد من الكيانات الأهلية بمحافظة القاهرة هي: مؤسسة "نبني للتنمية"، وجمعيتي " نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع" بمنطقة النزهة، و"جنات الخلود الخيرية" بمنشأة ناصر.

وفى محافظة قنا، قرر رئيس الوزراء إضفاء صفة النفع العام على جمعيتى "تنمية المجتمع" بأولاد عتمان، مركز نجع حمادى، و"الحياة للعلوم والخدمات الصحية"، بينما شمل القرار جمعيتى "نشاط أمهات الشرقية، و"فجر الإسلام لتنمية المجتمع" فى محافظة الشرقية، وإضفاء صفة النفع العام على جمعية "الدعوة المحمدية لتنمية المجتمع" بقرية النصارية، مركز أبشواي، محافظة الفيوم، وجمعية "السويس بلدي الخيرية" بمنطقة الأربعين بالسويس، وجمعية "السادة الأشراف العباسيين الهاشميين الخيرية" بمنشأة العماري بالأقصر، وجمعية "بداوي الخيرية لرعاية مرضى الكلى" بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجمعية "البدر الخيرية الإسلامية" بكفر طنبول القديم، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالطفرة الكبيرة التي حدثت في مدينة العاشر من رمضان خلال السنوات الأربعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم التنمية بالمدينة ارتفع بشكل ملحوظ، وأن الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، ما يعادل 4 أضعاف ما يُنفق في محافظة القاهرة.









جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، الثلاثاء، لمدينة العاشر من رمضان، والتي شهدت لقائه بمستثمري المدينة وأعضاء جمعية "المستثمرين" للاستماع لمطالبهم المختلفة.









وتفقد رئيس الوزراء عددًا من المنطاق الصناعية الاستثمارية والتنموية بمدينة العاشر من رمضان، وسط حضور أمني مُكثف، برئاسة اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة أمن العاشر من رمضان، والعميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة اول العاشر، والمقدم محمود مرسي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر.





وطالب المستثمرون، رئيس الوزراء، بعدة مطالب، منها: "وقف أبواب التهريب" الذي يضرب الصناعة الوطنية في مقتل، والاهتمام بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية، وزيادة سيارات الحماية المدنية بالمدينة، وسرعة صرف الدعم للمُصدرين الصناعيين، فضلًا عن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء، وسرعة البدء في تنفيذ فرع جامعة "الزقازيق" بالعاشر من رمضان.





وحصلت جامعة "الزقازيق" بالعاشر من رمضان على 256 فدانًا، لم يتم البدء في تنفيذ الإنشاءات بها حتى الآن نظرًا لعدم توافر الموارد المالية لديها، فيما طالب المستثمرون بإنشاء جامعة تكنولوجية، وإنشاء منطقة حرة عامة بالمدينة، بالإضافة إلى تخصيص منطقة صناعية للصناعات الصغيرة، والحد من الانتشار العشوائي للورش داخل المجمعات السكنية، فضلًا عن اقتراحًا بتشكيل لجنة ممثل فيها جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات لوضع خطة لكيفية مشاركة الصناعة المصرية في كل المشروعات القومية.





وطمأن رئيس الوزراء المستثمرين، قائلًا: "مستعدون لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والترفيهية والسكنية، وحتى هذه اللحظة من يريد فأنا مستعد لتوفير الأرض اللازمة فورًا"، لافتًا إلى أن المستشفى الجديد الذي سيُنفذ سيتم إدارته بنظام جديد، حتى لا يكون مصيره مثل مستشفى "التأمين الصحي" المتوقف بالمدينة.





وعن مشكلات البنية التحتية للمصانع، وجه "مدبولي" حديثه للمستثمرين وأصحاب المصانع، قائلًا: "من أهلك مرافق المدن الجديدة هو مصانعكم، فمعظم المصانع لم توفق أوضاعها البيئية حتى الآن رغم كثرة الإنذارات"، منوهًا بأن الحل الوحيد للأمر هو التعامل مع المصانع المخالفة وإغلاقها، حيث تم تنفيذ محطة للصرف الصناعي بالمدينة خلال شهر أبريل الماضي، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، إلا أن المحطة تعمل بـ 20% فقط من طاقتها لأن الصرف الصناعي الذي يدخل لها غير متوافق بيئيًا، ومن شأنه تدمير المحطة.





وشدد رئيس الوزراء، على أن كل سيارات النقل بها حمولة زائدة، إلا أنه كلفَّ رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بإعداد تصور عام لتطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بالكامل، حيث ستشارك الحكومة في تحمل التكلفة.





وعن ملف التعليم الفني وإقامة الجامعة التكنولوجية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على الاستعداد التام لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء الجامعة وتقديم التيسيرات فيما يتعلق بسداد ثمن تلك الأراضي، على أن يتم الالتزام بالانتهاء من إنشاء الجامعة خلال 3 سنوات.



