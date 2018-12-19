رئاسة المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب تشيد بدور السعودية

شاركت السعودية (ممثلة بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، والإدارة العامة لمكافحة التطرف) في ورشة العمل التي يقيمها المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب في دورته التاسعة في مدينة ملبورن الأسترالية برئاسة مشتركة بين حكومتي إندونيسيا وأستراليا، بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب والعنف.. أسباب تورط الجنسين والتوعية الممكنة".

وتستعرض المملكة (خلال المنتدى) جهودها في مجال مكافحة الإرهاب في عدة محاور، ودورها الرائد في هذا المجال بما يقوم به مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في إعادة وتأهيل المتورطين فكريًا وما يجده هذا المجال من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

وأشاد الرئيس المشارك لورشة العمل ورئيس وفد إندونيسيا وكيل وزارة الخارجية الإندونيسي للشؤون المتعددة الأطراف السفير فبريان رديارد بما تقوم به المملكة في هذا الشأن، منوهًا بدورها الرائد والمميز على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال المناصحة وإعادة تأهيل ضحايا التطرف ودمجهم بالمجتمع.