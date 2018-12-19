المرور يعزز من خدماته بمحيط إنشاء كوبري مشاة بطريق "القاهر – الإسكندرية"

قامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، بمراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بمحيط أعمال إنشاء كوبري مشاه بالكيلو 160 بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي؛ لمتابعة حركة السيارات.





وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال؛ ﻹجراء تركيب حوائط خرسانية للكوبري يوميا وتستمر لمدة شهر كامل، مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية؛ لحين انتهاء الأعمال.



