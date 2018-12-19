استقر سعر صرف الدولار الامريكي في بداية تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك الرسمية العاملة في السوق المصري والسوق السوداء على حد السواء، ويأتي ذلك في ظل تذبذب الاسعار العالمية للدولار على مستوى العالم ويشهد سعر الدولار في مصر حالة من الاستقرار النسبي بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر من عام 2016 ، وتستعرض بوابة الفجر في تحديث يومى لها اسعار صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء في بداية التعاملات الصباحية اليوم 19-12-2018 بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار في السوق السوداء في مصر استقر سعر صرف الدولار الامريكي في السوق السوداء اليوم الأربعاء 19-12-2018 مسجلا نحو 17.88 جنيها وذلك بعد تراجعها بقيمة قرشين من مستوى 17.90 جنيها.





أعلى سعر لشراء الدولار واقل سعر للبيع

وسجل سعر صرف الدولار 17.90 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول





17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





مصرف أبوظبي الإسلامي

17.90 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء 19-12-2018 الاسعار تستقر بالسوق السوداء واعلى واقل سعر - التعاملات الصباحية



