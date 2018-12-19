تقرير: تراجع مبيعات المركبات في قطر خلال أكتوبر الماضي

أظهر تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، انخفاض مبيعات المركبات في قطر على نحو حاد خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث أوضح أن هبوطا طرأ على مبيعات مركبات النقل الخاص في قطر بنسبة 24.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد مركبات النقل الخاص التي بيعت خلال أكتوبر الماضي، نحو 1108 مركبات، مقارنة مع 1467 مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2017.

وبنسبة 51.7% تراجعت مبيعات "القاطرات" خلال أكتوبر الماضي، إذ بلغت مبيعات هذا النوع من المركبات 42 مركبة، مقارنة مع 87 مركبة في الفترة المقابلة 2017.

تقرير وزارة التخطيط القطرية أورد أن التراجع انسحب على مبيعات المعدات الثقيلة بنسبة بلغت 47.3% في أكتوبرالماضي على أساس سنوي، حيث بلغ عدد مبيعات المعدات الثقيلة في أكتوبر الفائت، نحو 184 قطعة، نزولا من قرابة 349 قطعة في الفترة المناظرة من العام الماضي.

كذلك، تراجع تخليص المركبات في الدوائر الرسمية القطرية في أكتوبر الماضي، بنسبة 3.1% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وشهد الاقتصاد القطري تراجعا حادا في نسب النمو، أثر على بقية القطاعات الاقتصادية، أبرزها نزوح ودائع واستثمارات من البلاد.