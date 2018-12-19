ضبط 7 عناصر إجرامية أثناء ترويجهم للمخدرات في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط " المتهم " بلال. ج. م " 18 عامًا عامل" مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان وبحوزته 29 كيس من نبات الاستروكس المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، و"المتهم" محمد. ع.ع" 22 عامًا عامل" مقيم عزبة أبومنصور – دائرة مركز أبوصوير وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت نصف كيلو، و"المتهم " محمد. ي. م " 18 عامًا عاطل" مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.



و"المتهم" يحيى. أ. ى" 30 عامًا عاطل مقيم سرابيوم ــ دائرة مركز فايد وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، و" المتهم " محمد. إ " 31 عامًا عاطل" مقيم سرابيوم ــ دائرة مركز فايد وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، و"المتهم" خليل. غ. س" 20 عامًا عاطل" مقيم المحسمة القديمة ــ دائرة مركز القصاصين وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، و" المتهم" إسلام. إ. م" 21 عامًا عاطل" مقيم شارع طنطا – دائرة قسم ثان وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.





بمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة؛ لتسهيل اتصالهم بعملائهم مروجي المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ عرضهم على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.







تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض على 7 عناصر إجرامية تخصصوا في ترويج المخدرات علي عملائهم.