صلاة الاستخارة تحسم مصير "مودي" مع المقاصة
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:18 ص
أحمد شاكر
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يعقد أحمد عبد العزيز مودي لاعب فريق المقاصة جلسة خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي الفريق الفيومي من أجل التفاوض على تجديد تعاقده، ومناقشة المقابل المادي.
وقرر مودي أداء صلاة الاستخارة من أجل الاستقرار
على التجديد أو البحث في العروض المقدمة له من قبل أندية الدوري المصري.
وتلقى مودي عرضين من ناديين شهيرين في الدوري المصري
لكنه لم يحسم قراره بالموافقة أو الرفض.
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