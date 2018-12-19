نبروه يتعاقد مع هداف سبورتنج كاسل

نجح مجلس إدارة نادي نبروه برئاسة أحمد المسيري في التعاقد مع محمد الدسوقي مهاجم سبورتنج كاسل وهداف الفريق بـ11 هدفًا في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.





وجاء ذلك عقب مفاوضات من نادي نبروه مع اللاعب الذي انتقل لصفوف سبورتنج مطلع هذا الموسم قادمًا من نادي دمنهور.





حضر الدسوقي الي مقر النادي وتم الاتفاق علي بنود والعقد، ووقع في حضور أحمد المسيري رئيس النادي، وأحمد ابو صحي نائب الرئيس، والسعيد الكور عضو مجلس الإدارة، ومحمد سلامة وكيل اللاعب.





سبق للاعب بالانضمام لنادي المقاولون العرب، والمنتخب الأوليمبي، وصيد المحلة، والنصر القاهري، ودمنهور.



