بعد اختيارهم "شخصية العام".. فوائد اقتصادية مذهلة تجنيها كوريا الجنوبية من "العظماء السبعة"

وكشف معهد أبحاث "هيونداي"، اليوم الثلاثاء، عن أن قيمة الفريق الغنائي، توازي أكثر من 3.6 ملايين دولار لاقتصاد البلاد كل عام، وهو ما يعادل مساهمة 26 شركة متوسطة الحجم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

فاز الفريق الغنائي من كوريا الجنوبية "بي تي إس"، بلقب "شخصية العام" 2018، بإجماع من قراء مجلة "تايم" الأمريكية.

كما أنه وفي وقت سابق من العام الحالي، تصدرت الفرقة وللمرة الأولى قوائم الألبومات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إشارة إلى الانجذاب ناحية هذا النوع العالمي المتنامي.

كما أشار المعهد إلى أن أعضاء المكون من 7 شباب، كانوا السبب في أن كل واحد من 13 سائح أجنبي، زارو كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2017.

وساعدت جماهيرية فريق "بي تي إس" في تعزيز صورة العلامة التجارية للمنتجات الكورية الجنوبية في الخارج، حسبما قال المعهد، ما يجعله "قيمة اقتصادية لا يستهان بها".





ويعتقد أن نحو 800 ألف سائح اختاروا كوريا الجنوبية كوجهة لهم في العام الماضي بفضل "بي تي إس"، وهو ما يعادل أكثر من 7% من إجمالي عدد الزوار إلى البلاد.





وأضاف معهد "هيونداي" للأبحاث، أن أكثر من مليار دولار من صادرات المستهلكين، مثل الملابس ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية ارتبطت بأعضاء الفريق.





وأكد المعهد في دراسته أنه إذا حافظ فريق "بي تي إس" على شعبيته العالمية، فمن المتوقع أن يحقق قيمة اقتصادية تبلغ 41.8 ترليون وون خلال السنوات العشر القادمة.