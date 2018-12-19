استشاري هندسة معمارية بالنمسا: "السيسي يعمل بمفرده"



وأضاف "صلاح"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه حاول العمل في مصر أكثر من مرة، ولكن أهل الشر يعرقلون العمل.



وتابع استشاري الهندسة المعمارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بمفرده، والمسئولين يجب أن يقوموا بدورهم، ولا ينتظروا تعليمات الرئيس، داعيا "أهل الخير" أن يعملوا معه، مشيرا إلى أنه على استعداد لتقديم الخبرات الخاصة به كهدية لمصر.



وقدم "موسى"، حلقة جديدة من برنامجه في النمسا، على هامش تغطية زيارة الرئيس إلى فيينا.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.



وكان فى استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قال الدكتور محمد صلاح سليمان، استشاري الهندسة المعمارية في النمسا، إنه استطاع الحصول على جوائز عالمية في مجال الهندسة المعمارية، وتفوقوا على الخبراء الألمان والأمريكان.