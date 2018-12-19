بيتزا هت: جوزيه مورينيو يصلح رئيسا للطباخين (صورة)

سخرت سلسلة مطاعم بيتزا هت الشهيرة من جوزيه مورينيو المدير الفني المقال من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وكتبت بيتزا هت عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "مرحباً مانشستر يونايتد لقد وصلنا طلب من مورينيو ليكون رئيس الطباخين في المطعم فمن فضلكم زودونا بمرجع".





ونفى بييرو أوسيليو مدير إنتر ميلان الإيطالي التفاوض مع جوزيه مورينيو بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وقال أوسيليو:"لقد كنت متفاجئاً بإقالة جوزيه لأننا نتكلم عن مدرب عظيم ولا أعرف الأسباب حيال إقالة أي مدربفهذا شيء لا يمكنني معرفته".0





وحذف نادي مانشستر يونايتد صورة خبر تعيين أولي جونار سولسكاير كمدرب مؤقت للفريق خلفًا للمقال جوزيه مورينيو.





وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد أعلن عن طريق الخطأ تعيين سولسكاير مدربًا مؤقتًا للشياطين الحمر عبر موقعه الرسمي.





ووضع الموقع الرسمي لفريق مانشستر يونايتد هدف اللاعب الشهير في بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، وكتب الموقع: "سولسكاير أصبح مدربنا.. بعد 20 عاما على الثلاثية الشهيرة".





وأشارت الصحيفة إلى أن الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، أزال الفيديو والتعليق فيما بعد.





وأضافت الصحيفة أن سولسكاير سيعمل مع مساعد السير أليكس فيرجسون السابق، مايك فيلان، حتى نهاية الموسم، لكن يبقى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هو الهدف الرئيسي لنادي الشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.





الصحيفة أكدت أن الإعلان الرسمي عن تولي سولسكاير المهمة سيكون صباح اليوم الأربعاء.





ولعب سولسكاير (45 عاما) ليونايتد بين 1996 و2007 ويدرب حاليا نادي مولده النرويجي.





ولعب فيلان ليونايتد، تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرجسون بين 1989 و1994 كما عمل مدربا في أولد ترافورد لمدة 14 عاما.



