"رشيق المراغي" يوجه نصيحة للقائمين على تطويرة التعليم بمصر



وأضاف "المراغي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لابد وأن يكون هناك اختيار موافق ودراسة قبل اتخاذ أي خطوة، متابعًا أن مصر يجب عليها المشاركة وفتح التصدير للدول العربية في هذا المجال.





وشارك المراغي، في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، وألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها والتي رحبت فيها بمعالي وزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.



وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".



وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.

قال الدكتور رشيق المراغي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة صافي SAFI كواليتي للبرمجيات، إن قيادات وزارة التعليم والقائمين على تطوير العملية التعليمية لابد وأن يدرسوا التقنيات التكنولوجية الموجودة.