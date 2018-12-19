حنان خليفة: وزارة التربية والتعليم في مصر تهتم بتعليم اللغات الأجنبية



وأضافت "خليفة"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن "بنك الأسئلة" سوف يساهم في سهولة وضع الامتحانات، وإذا كانت "أونلاين"، سوف يلغي فكرة الغش.



وتابعت أن الشباب المصري لابد أن يتعلم لغتين، مشددة على أن وزارة التربية والتعليم في مصر تهتم بتعليم اللغات الأجنبية.



هذا، وشاركت "خليفة"، في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، وألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها والتي رحبت فيها بمعالي وزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.



وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".



وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.



قالت الدكتورة حنان خليفة، رئيس قسم تطوير التعليم والشراكات الاستراتيجية، بقسم اللغة الإنجليزية جامعة كامبريدج، إن تجربة "بنك الأسئلة"، التي طرحها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم هي فكرة جيدة وتساعد على تطوير التعليم.