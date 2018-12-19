التريلر الرسمي الثاني للموسم الثالث من مسلسل "True Detective" (فيديو)





طرح القائمون على مسلسل الدراما والجريمة "true detective" على التريلر الثاني الرسمى للموسم الثالث.





ومن المقرر بدء عرض "true detective" في 13 يناير من العام المقبل.





تدور قصة المسلسل في عام 2012، حيث تم جلب شرطة ولاية لويزيانا إلى روست كوللي ومارتن هارت لإعادة النظر في قضية القتل التي كانوا يعملون فيها في عام 1995، ويتم التحقيق من خلال عمليات استجواب منفصلة، يروي المحققان السابقان قصة تحقيقهما، والتشكيك في حلهم المفترض لعملية قتل بطقوس غريبة خلال عام 1995، وبسبب جداول الزمن المتداخلة التي تتلاقى خلال عام 2012 خاصة مع عودة كل المشتبه بهم من جديد، ولذلك يصبح الوضع أصعب في التعامل.





المسلسل من بطولة ماهرشالا علي، وكولين فاريل، ووودي هارلسون، وراشيل ماك ادمز، وميشيل موناجان، وتايلور كيتش، ومايكل بوتس، وكيلي رايلي، وفينس فون، وكريس كيرسون، ومن تأليف نك بيزولاتو.