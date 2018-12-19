المصري يختتم استعدادته اليوم لمواجهة ساليتاس البوركيني

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بقيادة إيهاب جلال تدريباته على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة ساليتاس البوركيني، في كأس الكونفيدرالية.





ويخوض الفريق معسكرًا حاليًا بالإسماعيلية بناءً على رغبة إيهاب سعيًا منه في إبعاد اللاعبين عن ضغط الجناهير ومشاكل الإدارة بالفترة الأخيرة.





ومن المقرر أن يعلن جلال، أسماء قائمة اللاعبين والتي ستتوجه مع البعثة برئاسة محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى بوركينا فاسو، فجر غدٍ الخميس على أن تمكث في مطار أديس بابا بإثيوبيا أربع ساعات ترانزيت.





وتعتبر تلك المباراة هي الأولى للمدير الفني الجديد إيهاب جلال، عقب تعيينه بصفة رسمية خلفًا للمُقال مصطفى يونس، بسبب النتائج المخيبة.





وكان جلال، وقع عقود تدريب المصري، مساء الأحد الماضي عقب فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي، بالتراضي ودفع 100 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي.





ويلتقي المصري البورسعيدي ساليتاس اف سي البوركيني، في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت بوركينا، السادسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعل الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو.





وكان الفريق البورسعيدي خسر من ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بورسعيد، الجمعة الماضية في ذهاب دور الـ32 من البطولة، ويحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الإياب للتأهل إلى دور الـ 32 مكرر.



