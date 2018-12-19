هدى المراغي: خطة وزير التعليم مبشرة.. والثورة الصناعية قادمة لمصر



وأضافت "المراغي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن الخطة التي وضعها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مبشرة جدًا، وسيكون لها نتائج ممتازة.



وتابعت أن البداية من تربية الطفل في السنوات الأولى من عمره مهمة جدًا، وتؤثر على باقي حياته بنسبة 80%، لافتة إلى النظام التعليمي لابد وأن يواكب التقدم التكنولوجي.



وأكدت أن الشراكة بين الجامعات المصرية الأجنبية سوف ينتج عنها ثمار جيدة، معقبة: "نعمل مع وزارة الإنتاج الحربى، الوزير أعلن اليوم عن مشروع كبير لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة، والثورة الرابعة فى مصر قادمة لا محالة".



ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق الإنتاج الذكي في أحد مصانعهم المتطورة، وسيتم إنشاء مركز تميز في الثورة الصناعية الرابعة لكي يقوموا بتأهيل المصريين، مشددة على أنهم لا يبخلون بخبرتهم على مصر.



كانت وزيرة الهجرة قد افتتحت، الإثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، وألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها والتي رحبت فيها بمعالي وزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.



وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".



وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.

قالت الدكتورة هدى المراغي، عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا، إنها شاركت في النسخ الأربع من مؤتمر "مصر تستطيع"، ولكن الموضوع هذا العام يحظى باهتمام كبير لأن التعليم مهم جدًا لمصر.