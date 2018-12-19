ميليسا تطلق "أنا مغرومة فيك"

أطلقت الفنانة اللبنانية ميليسا أغنية جديدة تحمل عنوان "أنا مغرومة فيك" من كلمات أحمد ماضي وألحان ylber qaili وتوزيع behim avmedoski وتسجيل استديو ناصر الأسعد حيث من المقرر أن يتم تصوير هذا العمل على طريقة الفيديو كليب في المرحلة المقبلة تمهيدًا لعرضه في اول شهر من العام 2019.





وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع التحضير لألبوم غنائي كامل تحت اشراف المنتج و الملحن جان صليبا.





ميليسا أشارت إلى أن الأغنية الجديدة تشكل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية كونها تهوى مثل تلك الخطوات الفريدة من نوعها وغير المستهلكة وأكدت أنها أرادت استقبال العام الجديد مع ذلك العمل الفني الذي تراهن على جودته و قوة جاذبيته وقالت: "كل عمل نابع من القلب لابد ان يجد طريقه الى القبول بين الناس".





الفنانة ميليسا، لم تنفي حبها لفن التمثيل لكنها في نفس الوقت مازالت تنتظر الفرصة المناسبة التي ممكن ان تشجعها على مثل تلك المغامرة المصيرية في مسيرتها الفنية.



