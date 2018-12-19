ارتفاع قياسي بعدد مستخدمي لعبة "ببجي- PUBG"

أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي "PUBG" الشهيرة أن عدد مستخدمي اللعبة حول العالم على الأجهزة المحمولة تجاوز 200 مليون مستخدم.





ووفقا لموقع "ذا فيرج"، فإن هذه الأعداد لا تتضمن المستخدمين في الصين، كما أنها لا تشمل أيضا أكثر من 50 مليون نسخة مدفوعة من اللعبة على جهازي الألعاب "بلاي ستيشن 4" و"إكس بوكس ون" وأيضا أجهزة الكمبيوتر الشخصية.





ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام ضمن المنافسة القوية مع لعبة فورتنايت "Fortnite"، التي وصلت إلى رقم الـ 200 مليون لاعب في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبلومبرغ.





وأشار ذا فيرج، إلى أن ببجي "PUBG"، التي اختيرت كأفضل علبة على متجر "غوغل بلاي" في 2018، تتمتع حاليا بـ 30 مليون مستخدم نشط يوميا.