فاروق الباز: "إصلاح التعليم يحتاج لوقت كبير.. وفيه خير لنا جميعا"



وأضاف "الباز"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أنه يجب إخبار الناس بعملية الإصلاح خطوة بخطوة.



وتابع العالم المصري، أن "إصلاح التعليم فيه خير لنا جميعا، وليس الحكومة فقط، وعلى الشعب أن يشارك في هذه العملية أو يوافق عليها".



وعن دور العلماء الذين حضروا في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، فقد قال إنهم يشاركون مع مصر، وحضورهم كل عام هو أمر عظيم وجيد، مشددا على أنه الـ60 سنة الماضية لم يكن هناك اهتمام بالبحث العلمي، ويجب أن نهتم به وندعمه حاليا.



كانت الوزيرة قد افتتحت أمس الإثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، وألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها والتي رحبت فيها بمعالي وزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.



وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".



وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن عملية إصلاح التعليم تحتاج إلى وقت كبير، ولكن يجب أن نقر جميعا، مع الحكومة أن التعليم يحتاج إلى الإصلاح.