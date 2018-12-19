"العسيلي" يحيي زفاف المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم بحضور نجوم الفن (صور)





أحيا المطرب محمود العسيلي، أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم على الآنسة ياسمين كريمة العميد مصطفى هلال، بقاعة القصر الكبير بدار الحرس الجمهوري بحضور عدد كبير من عائلة العروسين وأصدقائهم.





وتألق العسيلي، بمجوعة كبيرة من الأغانى وسط حضور عدد كبير من أقارب العروسين الذين تفاعلوا مع الأغاني ورقصوا عليها.