"ملكة جمال الروح" لسلطان الطرب جورج وسوف تقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة (فيديو)





طرح سلطان الطرب جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان "ملكة جمال الروح" عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

واقتربت الأغنية من حصد 3 ملايين مشاهدة عبر قناة جورج وسوف، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها إلكترونيًا حيث تناقلها الجمهور بشكل واسع خاصةً أنها تأتي بعد فترة غياب لا يستهان بها لسلطان الطرب عن طرح أغنيات جديدة.

ومن المقرر أن يحيي سلطان الطرب جورج وسوف، حفل في "Hallunda Festvåning" في دولة السويد يوم الأحد 23 ديسمبر 2018.



