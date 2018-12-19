سموحة ينفي سعيه للتعاقد مع رديف الزمالك (صورة)

نفى محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ما تردد مؤخرًا حول رغبة النادي في الحصول على توقيع رديف القطبين، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد عامر، على أن سموحة لا يزحف وراء رديف الزمالك، كما يدعي البعض وإنما فريقه دائمًا ما يصنع النجوم ولا يتعاقد سوى مع نجوم الصف الأول.

وكتب عامر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "سموحة لايجري وراء رديف الزمالك، أو رديف أي فريق آخر، وأن النادي غني بلاعبيه".

وأضاف عامر، "سموحة دائمًا يصنع النجوم، ولا يقبل أن ينضم إلى صفوفه إلا من يتأكد بأنهم سوف يكونوا نجوم من الصف الأول".

وترددت بعض الأنباء الصحفية خلال الأيام الماضية، عن سعي الفريق السكندري، للبحث عن رديف ومطاريد الأهلي والزمالك، للحصول على توقيعهم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان طارق يحيي المدير الفني، طالب مجلس الإدارة بضرورة التدعيمات بمركز حراسة المرمى والدفاع والهجوم، خلال الدور الثاني من مباريات الدوري العام.

ويستعد سموحة، لمواجهة مصر المقاصة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لمباريات الدوري المصري الممتاز.