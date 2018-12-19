ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. شقيقة حسن كامي تنهار من البكاء على الهواء!

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 03:42 ص
شاهد.. شقيقة حسن كامي تنهار من البكاء على الهواء!
طباعة
Advertisements
نعيم يوسف
 
Advertisements

انهارت السيدة نيجار كامي، شقيقة الفنان الراحل حسن كامي، على الهواء مباشرة، عندما تحدثت عنه وقالت: "أنا وحسن توأم.. في الكلام والتربية".

وأضافت "كامي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "غصب عني.. حياتي ودنيتي كان هو.. لحد ما ربنا جابلي ممدوح ربنا يخليهولي".

حسن كامي، هو ممثل ومطرب أوبرالي مصري ولد في 14 أكتوبر 1936م، ودرس في مدارس "الجيزويت"، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بعدها انتقل إلى معهد الكونسرفتوار لأنه أحب الأوبرا منذ دخلها أول مرة في سن 11 عامًا، وكان يرغب أن يصبح مغنيًا أوبراليًا رغم أن صوته، على حدّ قوله، كان سيئًا وطالما سخر منه رفاقه لهذا السبب، حتى حصل على الدراسات العليا من إيطاليا.

عمل في عدة مهن قبل الالتحاق بالتمثيل، واكتشفه للمسرح محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب. وتلتها عده مسرحيات منها دلع الهوانم، وولا مؤاخذة يا منعم. كما عمل في عدة مسلسلات، وعمل في عشرات الأفلام، منها: بالألوان الطبيعية، وبوبوس، وحسن طيارة، و18 دستة أشرار، وظاظا، وليلة سقوط بغداد، وزكي شان، وامتلك وأدار مكتبة تبيع الكتب القديمة في وسط البلد في القاهرة، وتوفي في 14 ديسمبر 2018م.

 
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن شقيقة حسن كامي سينما دراما حسن كامي الفنان الراحل حسن كامي الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج