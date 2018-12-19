شاهد.. شقيقة حسن كامي تنهار من البكاء على الهواء!







وأضافت "كامي"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "غصب عني.. حياتي ودنيتي كان هو.. لحد ما ربنا جابلي ممدوح ربنا يخليهولي".



حسن كامي، هو ممثل ومطرب أوبرالي مصري ولد في 14 أكتوبر 1936م، ودرس في مدارس "الجيزويت"، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بعدها انتقل إلى معهد الكونسرفتوار لأنه أحب الأوبرا منذ دخلها أول مرة في سن 11 عامًا، وكان يرغب أن يصبح مغنيًا أوبراليًا رغم أن صوته، على حدّ قوله، كان سيئًا وطالما سخر منه رفاقه لهذا السبب، حتى حصل على الدراسات العليا من إيطاليا.



عمل في عدة مهن قبل الالتحاق بالتمثيل، واكتشفه للمسرح محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب. وتلتها عده مسرحيات منها دلع الهوانم، وولا مؤاخذة يا منعم. كما عمل في عدة مسلسلات، وعمل في عشرات الأفلام، منها: بالألوان الطبيعية، وبوبوس، وحسن طيارة، و18 دستة أشرار، وظاظا، وليلة سقوط بغداد، وزكي شان، وامتلك وأدار مكتبة تبيع الكتب القديمة في وسط البلد في القاهرة، وتوفي في 14 ديسمبر 2018م.





انهارت السيدة نيجار كامي، شقيقة الفنان الراحل حسن كامي، على الهواء مباشرة، عندما تحدثت عنه وقالت: "أنا وحسن توأم.. في الكلام والتربية".