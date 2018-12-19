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بث مباشر لقناة " قناة الغد "

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:57 ص
بث مباشر لقناة قناة الغد
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة
 " قناة الغد" - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

و" قناة " قناة الغد - بث حي لقناة الحياة " هي قناة منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة. 

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.
قناة الغد  تردد: 11430أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 2750


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