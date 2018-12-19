جمال عبدالرحيم: عقد مؤتمر صحفي اليوم لسماع شهادة الزملاء في واقعة اعتداء "الصيادلة"

قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة ستعقد اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ لسماع شهادة الزملاء المُعتدى عليهم أول أمس بنقابة الصيادلة.





وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المؤتمر سيأتي بحضور أعضاء مجلس النقابة، وسيتم خلاله إعلان موقف النقابة من تلك الجريمة التي تعرض لها الزملاء، علاوة على الإجراءات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة لحصول الزملاء على حقوقهم ومعاقبة المعتدين، موضحًا أن الدعوة عامة لجميع الزملاء ووسائل الإعلام المختلفة.





وأعلنت نقابة الصحفيين، مقاطعة أخبار نقيب الصيادلة والنقابة، وذلك على خلفية واقعة الاعتداء على الزملاء، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الأمر، فضلًا عن تحرير المحاضر اللازمة والتقدم ببلاغات.





يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".





واعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، الإثنين، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.