من هو سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد (أرقام)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الثلاثاء النرويجي أولي جونار سولسكاير مهمة تدريب الفريق لنهاية الموسم خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تمت إقالته لسوء النتائج مؤخراً.

وكانت فترة مورينيو مع اليونايتد متوترة للغاية مع الجماهير واللاعبين فقد ظهر ذلك عبر شاشات التلفاز وبالتحديد مشكلة بول بوجبا لاعب وسط الفريق والسبشيال وان الذي يحمل سيرة تدريبية جيدة رغم الهزائم مع الشياطين.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن النرويجي سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد.

- النرويجي سولسكاير من مواليد 1973 يبلغ من العمر "45" عاماً

- بدأ مسيرته الكروية مع نادي كلاوسننجين في عام 1990 ولعب معهم حتى عام 1994

- في عام 1994 انتقل إلى نادي مولد ولعب معهم حتى عام 1996 وشارك معهم في 42 مباراة وسجل 31 هدف

- منذ عام 1996 وهو يلعب مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الإعتزال في 2007

- بدأ مسيرته التدريبية مع نادي مانشستر يونايتد تحت 23 عاما في يوليو 2008

- في يناير 2011 تولى تدريب نادي مولده النرويجي حتى ديسمبر 2013

- وتولى تدريب كارديف الويلزي من يناير إلى سبتمبر 2014 ومن ثم عاد لفريق السابق مولده في 21 أكتوبر 2015 في عقد يمتد حتى 21 ديسمبر 2021.

- سولسكاير يفضل اللعب بطريقة هجومية وهي (4- 3- 3)