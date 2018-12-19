حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19 ديسمبر 2018
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 02:37 ص
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج القوس- 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج القوس:
أنت حازم وقادر أخيرًا على تنفيذ رغباتك التي احتفظت بها سرًا لمدة طويلة. سوف تنجح إذا استجمعت الشجاعة الكافية لتحويل أفكارك إلى أفعال، وعندئذ، يمكنك تشكيل حياتك بصورة أكثر إيجابية على المدى البعيد. سوف يدعمك الأشخاص الأقرب لك، ولكن لا تغفل عن أهدافك وتحلى بالمثابرة دائمًا.
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