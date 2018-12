روبرت دي نيرو يهاجم ترامب مجددا ويصفه بـ "الكابوس" (فيديو)

عاد الممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو، إلى مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إنه "نيويوركي لا أريد أن ألتقي به أبدا".

وظهر النجم الأمريكي، البالغ من العمر 75 عاما، على قناة "س إن إن"، يوم الاثنين 17 ديسمبر، حيث سُئل عن سبب مهاجمته للرئيس ترامب، مجيبا: "أعرف أي نوع من الأشخاص هذا الرجل، هو نيويوركي لن أرغب في مقابلته، والآن هو رئيس. والسبب الذي يجعلني لا أرغب في مقابلته هو نوع هذا الشخص".

وأضاف قائلا: "كما نعلم جميعا الآن، لا يوجد شيء جديد، إنه أمر مخز لكننا سنتجاوزه، سيكون مثل كابوس تتذكره، سأكون مع مدربي بعد خمس سنوات من الآن، وأتذكر كل تلك الأشياء، ومدى الفظاعة التي كانت عليها".

وتابع دي نيرو: "على الأقل عشت لأرى الوقت الذي يمر فيه كل هذا، مثل أي كابوس".

وفي يونيو الماضي، وخلال حفل توزيع "جوائز توني"، وصف الممثل الحائز جائزة الأوسكار، ترامب بألفاظ نابية، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الرد عليه ونعته بأنه "شخص محدود الذكاء".

“We’ve seen horrible things over the years,” says actor Robert De Niro to @HalaGorani, but the Trump presidency is “one of the worst that I have ever seen and ever thought I would see." pic.twitter.com/Yt7StkuvEz