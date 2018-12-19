داعية سلفي: البنات يتحدثون بموضوعات لا أخلاقية على المقاهي.. ومحامِ: "ده رمي المحصنات"



وأضاف "عبدالحميد"، في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أنهم أثناء ارتيادهم للمقاهي لا يتحدثون في أشياء مفيدة، و"البنات لما بتقعد يتحدثون في موضوعات لا أخلاقية، ويصدرون ضحكات عالية".



وتابع الداعية السلفي، أن المرأة لها خصوصية، ويجب أن تحافظ على أنوثتها "مش تبقى قاعدة زي المعلم وماسكة الشيشة واللي بتاع البوري".



وعلق المحامي أيمن محفوظ، على هذا الكلام قائلا: "عرفت منين بيتكلموا حاجات لا أخلاقية؟؟ بتتصنت عليهم؟؟؟ بتسمعهم إزاي؟؟ يا شيخ ده رمي المحصنات يا شيخ وميصحش تقول كده.. ومتقولش حاجة مش صح.. عرفت إزاي أنهم بيتكلموا في حاجة لا أخلاقية!! بتقعد معهم"، مضيفا: "انت سايب الدنيا كلها وقاعد تبص على القهاوي!!"



من جانبه، رد الداعية السلفي قائلًا إنه يستمع إلى ذلك أثناء مرورة بجوار المقاهي بالسيارة.

قال الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، إن المقاهي المنتشرة للشباب والفتيات، بها العديد من المفاسد، لافتا إلى أن "الشيشة" أشد خطرا عليهم من السجائر.