الإسماعيلي يعلن برنامج "الأربعاء" استعدادا للقطن الكاميرون

أعلن سيدومير يانوفيسك المدير الفني لنادي الإسماعيلي برنامج تدريبات الفريق خلال معسكر الفريق فى أحد فنادق العاصمة ياوندى استعدادًا للقاء العودة أمام فريق القطن الكاميرونى لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

كان قائد الفريق حسنى عبد ربه قد قام بتوزيع البرنامج على جميع اللاعبين وهو كالتالى:

١١.٣٠ صباحا التوجه للإفطار فى مطعم فندق الإقامة

٣.٠٠ عصرآ التجمع فى بهو الفندق إستعدادا للتحرك لملعب التدريب

٣.٣٠ عصرا بداية التدريب على أحد الملاعب فى العاصمة ياوندى

٦.٤٥ مساء إجتماع بقاعة المؤتمرات فى الفندق لدراسة فريق القطن بالفيديو وشرح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال لقاء الذهاب

٩.٠٠ مساء التوجه لمطعم الفندق لتناول وجبة العشاء

١٠.٣٠ مساء التوجه للغرف للنوم

يذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدفين للاشىء أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو، على أن يقام لقاء العودة فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى.

ووجه المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى الشكر لوزارة الخارجية المصرية عقب إستقبال السفير مدحت المليجى سفير مصر فى الكاميرون لبعثة الفريق المتواجدة فى ياوندى لأداء مباراة العودة أمام فريق القطن فى دور ال٣٢ من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وأثنى عثمان على المجهود الذى قام به أعضاء السفارة المصرية فى ياوندى وتذليل كافة العقبات التى واجهت البعثة منذ وصولها للكاميرون.

وأضاف عثمان أنه حرص على الإطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى من خلال تواصله الدائم مع الدكتور إبراهيم فارس رئيس البعثة و المهندس تامر موسى نائب رئيس البعثة اللذان نقلا له أن اللاعبين فى حالة تركيز شديد وأن الجميع تعاهد على نسيان نتيجة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية تصعد بالفريق لدور المجموعات من البطولة