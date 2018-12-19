جوارديولا: حزين على جوزيه مورينيو.. ولكن

دعم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء.





وقال جوارديولا في تصريحات لسكاي سبورت، بعد الفوز على ليستر سيتي، في كأس الرابطة: "أنا دائمًا حزين لأي مدرب يحدث له ذلك.. نحن المدربون نكون بمفردنا في مثل هذه المواقف.؟ أنا قريب من كل المدربين. أنت تتم إقالتك عندما تكون النتائج غير جيدة".





وأضاف جوارديولا: "مورينيو لا يحتاجني، هو شخص قوي جدا، وأتمنى له الأفضل دائمًا، وسيعود قريبا".





وعن مواجهة ليستر سيتي، تابع "كانت مباراة صعبة، ودائمًا ما تكون الأمور صعبة في ليستر. لقد شاركنا بلاعب عنده 17 عاما فقط، لوجود بعض الإصابات، ولكن المباراة كانت جيدة".





وحول إضاعة رحيم ستيرلينج لضربة الجزاء، بعد تسديدها على طريقة بانينكا، ختم: "رحيم أخذ هذا القرار، ولكن للأسف أضاعها، ولكن الأمور جيدة".





وحقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على منافسه ليستر سيتي، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب كينج باور.



