عزمي مجاهد يدعو لإغلاق المقاهي: "الناس مش عارفة تمشي"



ودعا "مجاهد، في برنامجه "مع عزمي مجاهد"، المذاع على قناة "الرافدين" وزير الداخلية لإغلاق المقاهي، قائلا: "مفيش رصيف في مصر الناس عارفة تمشي عليه".





وأضاف، أن نائبة برلمانية دعت إلى استخدام الدراجات النارية في الإسعاف نتيجة الزحام، معقبا: "يعني المريض هيتشعبط فيه ولا إية مش عارف أنا.. أما تطلعوا تصريح فكروا فيه.. اعملوا الإسعاف الطائر".



وتابع: "يا جماعة شوفوا لكم حل في قصة المقاهي والملاهي، لو سمحتوا شوفوا حل عشان الناس تعرف تمشي الدنيا زحمة جدا بسبب المقاهي والإشغالات".



وأوضح: اللي عايز يخدم الشعب يتبرع بدراجات.. اتبرعي بدراجات ونشوف التجربة"، مضيفا: "انزلوا يا مديري الأمن المهندسين وامشوا بجانب نادي الترسانة هتلاقوا الشوارع مقفولة".



ولفت إلى أنه ناشد المسئولين عن محافظة الجيزة مرارًا وتكرارا، متسائلا: أين موظفي الأحياء؟؟ مشددا على أن "القهاوي قمة الفوضى.. والنهاردة في مجلس النواب بيشوفوا قانون.. ولازم يكون فيه قانون وكل واحد يلتزم".



كان عدد من نواب البرلمان قد أثاروا جدلا خلال الأيام الماضية، بعد الحديث عن إمكانية سن قانون لمنع، أو فرض ضريبة على المحلات التي تعمل بعد الساعة الثانية عشر ليلا.



وأعلن النائب سمير البطيخى، تقدمه بمقترح بقانون بشأن فرض ضريبة على المحال العامة التى تظل تعمل بعد الساعة الحادية عشر ليلا، عدا بعض المحال التى تقدم الخدمات العامة للجمهور، ولكنه طالب فى الوقت نفسه بضرورة غلق المقاهى نهائيا بعد 12 ليلا، وقد استثني المقترح المنشآت العامة والخدمية مثل المستشفيات ـ الصيدليات ـ أقسام الشرطة.



طالب عزمي مجاهد، رئيس لجنة الإعلام باتحاد الكرة سابقًا، بعودة "دوري المدارس" لكي تكون صحة التلاميذ في المدارس جيدة، ويمارسون الرياضة.