اتحاد جدة يعلن جاهزية عساف القرني لمباراة النصر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم جاهزية عساف القرني حارس مرمى الفريق لمواجهة النصر في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.





وتواجد القرني اليوم الثلاثاء في تدريبات الزعيم بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بغضروف الركبة في شهر نوفمبر الماضي، حيث ادت إلى غيابه عن مباريات الأصفر الأخيرة.





ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٦ نقاط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات و٩ هزائم، بينما يأتي فريق النصر في المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة من الفوز في ٩ مواجهات والتعادل في مواجهتين والخسارة في مبارتين.



