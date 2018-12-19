تعرف على مكان وموعد حفل علي الحجار في رأس السنة

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يحيى المطرب الكبير على الحجار، حفلاً غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، يوم الأربعاء الموافق 26 ديسمبر الحالي.

ومن المنتظر أن يقدم الحجار باقة من أشهر أغنياته : "اصحوا ياناس، الأحلام، أخبى ليه، أشوف الليل، أصرخ، أحلام بسيطة، أدعوك لبلدى، الحلم، المال والبنون، على قد ما حبينا، وزى الهوا".





يذكر أن على الحجار أحيا مؤخرًا عدة حفلات آخرها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وآخر على مسرح الحكمة بساقية الصاوى، وحفل بمصاحبة فرقة أم كلثوم، على مسرح المركز الأكاديمى للثقافة والفنون بقاعة سيد درويش، للاحتفاء بذكرى مرور 25 عامًا على رحيل الموسيقار بليغ حمدى.





وقدم الحجار خلال الحفل باقة من أروع أعماله التى لحنها بليغ حمدى، منها "أحبابنا من عشمهم" من ألبوم "اعذرينى"، و"ما بلاش" من ألبوم "ما تصدقيش"، بالإضافة إلى روائع الجزء الأول لمسلسل "بوابة الحلوانى".







