عزمي مجاهد: السيسي أبهر كل العالم وقلب كل الموازين (فيديو)



وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي مجاهد" على قناة "الرافدين+"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبهر كل العالم، وقلب كل الموازين، وخلق حالة عالمية مبنية على الاحترام والتقدير والصدق لمصر وشعب مصر.



وأشار إلى أن زيارة الرئيس الحالية إلى النمسا "شيء محترم جدا"، واستقبال على أعلى مستوى، "خض العالم كله"، وكل المصريين بالخارج كانوا موجودين ويحبون بلدهم.



وتابع، أن المصريين "استوعبوا الدرس تمامًا، جولة الرئيس للنمسا خضت العالم من حب الجاليات له.. والشعب المصري مهما يكون زعلان ولما يحس إن مصر في خطر بيتحول لوحش كاسر في حب البلد، وإزاي المصريين واقفين في كل دول أوروبا"



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.



وكان فى استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.









قال عزمي مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد كرة القدم سابقًا، إنه يحب مصر، وفخور بأنه مصري، لافتا إلى أن حب المصريين بالخارج للرئيس عبدالفتاح السيسي "خض العالم كله".