كواليس صدام "صالح" مع عماد متعب

كشف محمود صالح مدير اللجنة الفنية في الأهلي عن كواليس أزمته مع عماد متعب مهاجم الأحمر السابق، عندما كان مدربًا لفريق بتروجت، في مباراة جمعت الفريقين بالدوري.





قال محمود صالح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه اعترض على قرار للحكم فرد عليه عماد متعب بأسلوب غير لائق.





وواصل أن عماد متعب حرص على الاعتذار له عندما التقى به في إحدى حفلات الزفاف، مشيرًا إلى أن الموقف انتهى عند هذا الحد.





وأكد محمود صالح مدير اللجنة الفنية في الأهلي أنه طلب عدم ضم أي لاعب للأحمر دون استطلاع رأي اللجنة الفنية





وتابع: "طالبت عبد الحفيظ عدم ضم أي لاعب إلا من خلال اللجنة الفنية أولا.. لا يوجد ما يمنع استطلاع رأي ال 5 أفراد المتواجدين باللجنة الفنية، وعمل تقييم مفصل عن أي لاعب مرشح".



