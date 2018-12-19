ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كواليس صدام "صالح" مع عماد متعب

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:43 ص
كواليس صدام صالح مع عماد متعب
عماد متعب
طباعة
Advertisements
أحمد شاكر
 
Advertisements
كشف محمود صالح مدير اللجنة الفنية في الأهلي عن كواليس أزمته مع عماد متعب مهاجم الأحمر السابق، عندما كان مدربًا لفريق بتروجت، في مباراة جمعت الفريقين بالدوري.

قال محمود صالح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه اعترض على قرار للحكم فرد عليه عماد متعب بأسلوب غير لائق.

وواصل أن عماد متعب حرص على الاعتذار له عندما التقى به في إحدى حفلات الزفاف، مشيرًا إلى أن الموقف انتهى عند هذا الحد.

وأكد محمود صالح مدير اللجنة الفنية في الأهلي أنه طلب عدم ضم أي لاعب للأحمر دون استطلاع رأي اللجنة الفنية

وتابع: "طالبت عبد الحفيظ عدم ضم أي لاعب إلا من خلال اللجنة الفنية أولا.. لا يوجد ما يمنع استطلاع رأي ال 5 أفراد المتواجدين باللجنة الفنية، وعمل تقييم مفصل عن أي لاعب مرشح".

المزيد عن: محمود صالح عماد متعب الاهلي اخبار الاهلي اليوم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج