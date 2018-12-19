بيليه يدعم سامباولي في سانتوس

أعلن أسطورة سانتوس والمنتخب البرازيلي، بيليه دعمه للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، في مهمته الجديدة مع النادي.

وكتب بيليه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "مرحبا بك سامباولي في سانتوس.. أتمنى لك النجاح مع نادينا العظيم. عليك أن تخبرني حال احتجت لمساعدتي. أتمنى لك حظا طيبا".

وكان سامباولي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم أمام وسائل الإعلام، أن تدريب سانتوس هو التحدي الأهم في مسيرته.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن سعادته الكبيرة بوجوده في نفس النادي، الذي كان شاهدا على تألق بيليه في السابق

وقال سامباولي: "أريد أن يكون أسلوب لعبي وطريقتي في التدريب قابلًا للتطبيق في بطولة صعبة مثل الدوري البرازيلي".

وشدد المدرب السابق لمنتخبي تشيلي والأرجنتين، على أنه "بعد دراسة العديد من المشاريع التي عرضت علي، ظهر مشروع نادي سانتوس"، ولم يتردد للحظة في قبوله.

وتابع سامباولي: "بعيدا عن العروض التي جاءتني من أوروبا أو آسيا، أعتقد أنني في بلد تعد مهد كرة القدم، والتي أخرجت أفضل اللاعبين الذين خرجوا فيما بعد للقارة العجوز".

كما تحدث سامباولي عن أبرز أساطير سانتوس عبر تاريخه، مثل بيليه ونيمار دا سيلفا، وهو الأمر الذي جعله "يفكر بجدية" في قبول هذا العرض، وإمكانية تطبيق استراتيجيته بهدف هدم الفكرة الدفاعية القوية التي تسيطر حاليا على ملاعب البرازيل.

وأعرب المدرب الأرجنتيني عن سعادته الكبيرة بالتواجد في نفس النادي الذي لعب له "الجوهرة السوداء" بيليه من قبل.

وقال في هذا الصدد "إنه لأمر مذهل أن أتواجد في نفس النادي الذي تألق فيه بيليه".

وعلى المستوى الرياضي، أكد سامباولي أن الشيء الوحيد الذي سيجعله يستمر في منصبه هو الفوز.

وحول تجربته الباهتة مع التانجو، قال إن السعادة الأكبر في كرة القدم لا تدوم طويلا، بينما يستمر الألم لفترة أطول.