"Thank You. Next" تحصد ملايين المشاهدات حول العالم في وقت قصير (فيديو)





اكتسحت أغنية، أريانا غراندي، شبكات التواصل الاجتماعي وتخطت 180 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشرها، في 30 نوفمبر الماضي.





ونشر فريق الترويج أغنية أريانا غراندي الجديدة "Thank You, Next"، وعلق أعضاؤه على انتشارها الواسع عبر الإنترت قائلين، إن "فيديو أريانا غراندي كان جيدا جدا لدرجة أنه كسر الإنترنت".



