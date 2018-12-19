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"Thank You. Next" تحصد ملايين المشاهدات حول العالم في وقت قصير (فيديو)

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:31 ص
Thank You. Next تحصد ملايين المشاهدات حول العالم في وقت قصير (فيديو)
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اكتسحت أغنية، أريانا غراندي، شبكات التواصل الاجتماعي وتخطت 180 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ نشرها، في 30 نوفمبر الماضي.

ونشر فريق الترويج أغنية أريانا غراندي الجديدة "Thank You, Next"، وعلق أعضاؤه على انتشارها الواسع عبر الإنترت قائلين، إن "فيديو أريانا غراندي كان جيدا جدا لدرجة أنه كسر الإنترنت".

وقال بوب بوبفي إن فيديو "Thank You, Next"، حطم الرقم القياسي بسرعة جذبه للمشاهدين، فقد حقق أول مليون مشاهدة بعد 35 دقيقة من نشره، مقتربًا من 200 مليون مشاهدة. 
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