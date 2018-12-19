عاجل.. متحدث الرئاسة يكشف كواليس لقاء السيسي بالرئيس التنفيذي للبنك الدولي





كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته للنمسا، بـ"اكريستالينا جورجييفا"، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، موضحًا أن اللقاء بحث سبل دفع التعاون مع البنك الدولى كشريك فى عملية التنمية المستدامة فى مصر.





وأشار راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "on-e"، أن اكريستالينا جورجييفا"، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى أشادت بالإدارة والرؤية السياسية الشاملة للرئيس فى اتباع خطوات الإصلاح الاقتصادى، وأكدت أنها تتطلع أن تتم مشروعات البنك بدول إفريقيا من خلال تعاون ثلاثى باشتراك مصر وتحت مظلة الرئاسة المصرية، لتكن التجربة المصرية عابرة للحدود وتطبق فى القارة الإفريقية كلها.





وأوضح أن القارة الإفريقية "قارة فرص"، ومليئة بالموارد الطبيعية والبشرية وينقصها فقط العمل والجهد، وربط دول القارة ببعضها البعض سواء عن طريق السكك الحديدية أو الطرق، ليكون هناك حرية حركة للأفراد والبضائع، بما يساهم فى إحداث طفرة كبيرة جدًا، مضيفًا أن مصر لديها خمس سنوات من الخبرة فى الإصلاح والتنمية الشاملة وسيتم نقل هذه الخبرة ولتكون عابرة للحدود بالقارة الإفريقية.





وأكد أن مصر بوابة إفريقيا والمنطقة أيضًا، وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر وتحسن المؤشرات الاقتصادية يجعل منها محطة أنظار بالإضافة للمشروعات الكبيرة الموجودة.