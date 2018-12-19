ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. متحدث الرئاسة يكشف كواليس لقاء السيسي بالرئيس التنفيذي للبنك الدولي

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:26 ص
عاجل.. متحدث الرئاسة يكشف كواليس لقاء السيسي بالرئيس التنفيذي للبنك الدولي
السفير بسام راضي - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
طباعة
Advertisements
الفجر | توك شو
 
Advertisements

كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته للنمسا، بـ"اكريستالينا جورجييفا"، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، موضحًا أن اللقاء بحث سبل دفع التعاون مع البنك الدولى كشريك فى عملية التنمية المستدامة فى مصر.

وأشار راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "on-e"، أن اكريستالينا جورجييفا"، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى أشادت بالإدارة والرؤية السياسية الشاملة للرئيس فى اتباع خطوات الإصلاح الاقتصادى، وأكدت أنها تتطلع أن تتم مشروعات البنك بدول إفريقيا من خلال تعاون ثلاثى باشتراك مصر وتحت مظلة الرئاسة المصرية، لتكن التجربة المصرية عابرة للحدود وتطبق فى القارة الإفريقية كلها.

وأوضح أن القارة الإفريقية "قارة فرص"، ومليئة بالموارد الطبيعية والبشرية وينقصها فقط العمل والجهد، وربط دول القارة ببعضها البعض سواء عن طريق السكك الحديدية أو الطرق، ليكون هناك حرية حركة للأفراد والبضائع، بما يساهم فى إحداث طفرة كبيرة جدًا، مضيفًا أن مصر لديها خمس سنوات من الخبرة فى الإصلاح والتنمية الشاملة وسيتم نقل هذه الخبرة ولتكون عابرة للحدود بالقارة الإفريقية.

وأكد أن مصر بوابة إفريقيا والمنطقة أيضًا، وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر وتحسن المؤشرات الاقتصادية يجعل منها محطة أنظار بالإضافة للمشروعات الكبيرة الموجودة.
المزيد عن: متحدث الرئاسة كريستالينا جورجييفا جورجييفا توك شو برنامج مانشيت السفير بسام راضى الرئيس السيسى البنك الدولى اخبار مصر اخبار توك شو
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
18:30
-
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج