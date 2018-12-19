أحمد سمير: نسبة الإنجاز في ملف العشوائيات وصلت إلى 85%



وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على قناة مصر الأولى، مساء الثلاثاء أن مشروع "المحروسة 1" من أكبر المشروعات فيما يتعلق بالسكن البديل، مشيًرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين الدولة والأهالي لتطوير العشوائيات؛ وأصبح هناك ثقة متبادلة بين الطرفين، وهذا لم يكون موجود من قبل.



وأكد ضرورة منع ظهور العشوائيات مرة أخرى، متابعًا:" بعض الأماكن لا تندرج تحت مسمى العشوائيات وتندرج تحت مسمى المناطق الراقية ولكنها قمة العشوائيات مثل منطقة المهندسين".



قال الإعلامي أحمد سمير، إن الدولة المصرية تحركت بشكل كبير في ملف العشوائيات، منوهًا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 85%.