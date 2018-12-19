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يونس: طلبت بيع إسلام عيسى وإللي بيهاجموني "مغيبون"

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:41 ص
يونس: طلبت بيع إسلام عيسى وإللي بيهاجموني مغيبون
إسلام عيسى
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ريهام عبدالمحسن
 
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أكد مصطفى يونس المدير الفني السابق للمصري عن وجود مفاوضات مع لاعبين في الأهلي والزمالك لضمهم للمصري خلال فترة الاتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "هناك مفاوضات مع لاعبين في الأهلي وكنت أرغب في الاجتماع مع الخطيب ولكن ضغط المباريات منعني من ذلك".

 

وأضاف مصطفى يونس: "رئيس الزمالك عرض علي بعض لاعبي فريقه لضمهم للمصري واتصل بي نجله أمير مرتضى لعرض بعض اللاعبين علي".

 

وشدد يونس على أنه طالب إدارة النادي البورسعيدي ببيع نجمه إسلام عيسى قائلًا: "من هاجمني ناس مغيبين ويجب توعيتهم واللاعبون لم يخذلوني لأن هذه إمكانياتهم".

 

وواصل يونس: "طالبت بييع إسلام عيسى بسبب العروض الضخمة التي وصلته وبلغ أحدها 15 مليون جنيه".

 

المزيد عن: مصطفى يونس المصري البورسعيدي اسلام عيسى اخبار الرياضة اليوم
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