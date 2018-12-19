بعد إحالة المتهم للجنايات.. البابا تواضروس يستقبل أسرة حادث المنيا (صور)

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي، وادي النطرون أمس الثلاثاء، أسرة عماد كمال صادق، وابنه ديفيد، اللذين قتلا ضحية حادث المنيا الأربعاء الماضي، وكان معهما عددًا من أفراد عائلتهما.





وقدم لهم البابا تواضروس، العزاء في رحيل الأب والابن، مؤكدًا أننا نؤمن بالله ضابط الكل وأن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله.





وأضاف: نحن نودع هؤلاء الأحباء واثقين في عدالة السماء ورحمة الله. وأشاد قداسة البابا بروح التعزية التي وجد أنها تسود أفراد الأسرة.





وتحدث تواضروس، معهم عن الأحداث الأخيرة التي جرت في المنيا مشيرًا إلى متابعته الدائمة لها وأن معالجتها تحتاج إلى قدرٍ عالٍ من الحكمة وبُعد النظر بصورة تقدم الهدوء والسلام لكل شعب المنيا.





وقال إن اهتمام الدولة بمشروعات التشغيل والتنمية وتطوير المدارس والنواحي الثقافية سيساهم بقوة في تقليل بؤر التوتر والعنف.





وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجلسة عاجلة بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.