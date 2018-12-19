مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة بالعافية

تأهل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه ليستر سيتي 3 /1 بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف لسيتي في الدقيقة 14 ولكن مارك البرايتون أدرك التعادل لليستر في الدقيقة 73.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها سيتي لصالحه في النهاية.