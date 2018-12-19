مركز خامس ومليون و500 ألف دولار حصيلة مشاركة الترجي بكأس العالم للأندية

تمكن الترجي الرياضي التونسي من إنهاء مشواره بكأس العالم للأندية في المركز الخامس، حيث تعادل مع نادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بنتيجة هدف من الجانبين، قبل أن يظفر الترجي بالإ نتصار في المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 6 مقابل 5.





وقد سجل يوسف البلايلي الهدف الوحيد للترجي، بالمباراة الترتيبية التي دارت اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، في مونديال الأندية المقام بدولة الإمارات.



