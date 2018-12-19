مركز خامس ومليون و500 ألف دولار حصيلة مشاركة الترجي بكأس العالم للأندية
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
مروى الجلاصي
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تمكن الترجي الرياضي التونسي من إنهاء مشواره بكأس العالم للأندية في المركز الخامس، حيث تعادل مع نادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بنتيجة هدف من الجانبين، قبل أن يظفر الترجي بالإنتصار في المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 6 مقابل 5.
وقد سجل يوسف البلايلي الهدف الوحيد للترجي، بالمباراة الترتيبية التي دارت اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، في مونديال الأندية المقام بدولة الإمارات.
و مكن المركز الخامس فريق 'باب سويقة' من الإنتفاع بمبلغ مليون و500 ألف دولار، وهو المبلغ الذي ترصده الفيفا لصاحب هذا المركز خلال هذه التظاهرة العالمية.
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