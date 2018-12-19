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أحمد سمير: شكل النقود التقليدية سينتهي في العالم قريبا جدا (فيديو)

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 04:10 ص
أحمد سمير: شكل النقود التقليدية سينتهي في العالم قريبا جدا (فيديو)
الإعلامي أحمد سمير
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد سمير، إن شكل النقود التقليدية سينتهي في العالم قريبًا جدًا، وهذا سيوفر الوقت والمجهود في كثير من التعاملات، مؤكدًا أن التعامل من خلال قواعد بيانات سينهي الكثير من المشكلات مثل الجرائم المنظمة وقضايا الفساد وتمويل الإرهاب.

وأضاف سمير، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على قناة مصر الأولى، مساء الثلاثاء أن وزارة الاتصالات في مصر تعمل على تأسيس قاعدة بيانات بالرقم القومي يمكن للمواطن التعامل بها في أي منشأة تابعة للدولة إلكترونيًا، معلقًا: هنسسي فكرة الرشاوي والعمولات".

وأشار إلى أن منتدى شباب العالم الذي استضافته شرم الشيخ كان من أهم توصياته توفير فرص لتدريب الشباب الإفريقي على الدخول في عالم تكنلوجيا المعلومات والتطبيقات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التطبيقات الإلكترونية تمثل مستقبل واعد للشباب المصري والإفريقي.


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